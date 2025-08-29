La Cuoiopelli parte dagli zero gol nelle amichevoli: "Dobbiamo subito recuperare la penalizzazione"

La Cuoiopelli inizia la nuova avventura in Promozione (intanto dalla Coppa Italia, domenica, alle 15,30 sul campo del Casalguidi) con zero gol subiti nelle amichevoli. A Forcoli contro gli amaranto di Prima categoria, la giovane Cuoio di Enrico Pertici – il Cuesta della Promozione considerando che ha la stessa età del trentenne allenatore del Parma – ha vinto due a zero. Giovedì sera, nel triangolare di Chiesina Uzzanese dedicato a Sergio Matteelli, i biancorossi di Santa Croce hanno pareggiato entrambe le mezze partite per zero a zero contro il Chiesina e il Monsummano e poi le hanno vinte entrambe ai rigori, arrivando secondi dietro il Chiesina che ha battuto 3-1 il Monsummano nei quarantacinque regolamentari. Un bel baluardo su cui far leva per in iziare al meglio la stagione ufficiale già dopodomani, domenica, in casa del Casalguidi per la prima gara del triangolare di Coppa Italia di Promozione per la compagine di Santa Croce. In caso di vittoria o pareggio la Cuoio tornerà di nuovo in campo in Coppa il 17 settembre al Masini contro il Lampo Meridien, altra squadre del girone a tre. In caso di sconfitta, invece, la sfida al Masini, sempre alle 15,30, sarà domenica 7 settembre. Il 15 settembre la prima partita di campionato in trasferta, sul campo dei grossetani dell’Invicta Sauro. La squadra sta lavorando bene – le parole del direttore sportivo Alberto Socci – Vedo ragazzi volenterosi, che si impegnano al massimo per apprendere le nozioni dell’allenatore. Siamo contenti. Al momento non ci sono altri innesti di nuovi giocatori anche se alcuni ragazzi si stanno allenando con noi e li stiamo valutando. Il calendario? Bisogna iniziare subito forte per recuperare prima possibile la penalizzazione di tre punti per ritardati pagamenti pregressi. A Grosseto sarà subito una battaglia, quei campi sono ostici".