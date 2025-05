Bische clandestine a Prato: tra Mahjong e dadi, ben 17 covi smantellati

Prato, 3 maggio 2025 – Una lunga attività interforze di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale, diretta dalla Procura di Prato, ha portato a termine un'importante operazione di contrasto al gioco d'azzardo clandestino, con la scoperta di 17 bische illegali nel cuore della chinatown pratese.

Le indagini, che vanno dal 2024 fino ad oggi, hanno consentito di disarticolare un vasto giro di gioco d'azzardo illegale e scommesse clandestine che coinvolgeva circa 160 persone. A seguito delle operazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 750.000 euro in contante, che sono stati successivamente versati al Fondo Unico Giustizia.

Il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, particolarmente radicato nella zona di Prato, spiega un comunicato del procuratore Luca Tescaroli, ha visto l'individuazione di numerosi centri illegali dove si praticavano giochi tradizionali cinesi come il "Pai Gow" e il "Mahjong", insieme a scommesse non autorizzate.

La vasta operazione ha avuto inizio l'11 gennaio 2024, con il primo sequestro di circa 115mila euro in una bisca clandestina in via Castagnoli. La scoperta ha portato alla denuncia di 38 cittadini cinesi, implicati nell'organizzazione di attività illecite.

Altri sequestri significativi sono stati effettuati successivamente, tra cui quello del 14 marzo 2024, in via Valentini, dove furono rinvenuti 125mila euro in contante e coinvolti altri 17 cinesi, e dell'inizio del 2024, al Macrolotto 1 dove vennero sequestrati oltre 323.000 euro e diversi dispositivi elettronici utilizzati per scommesse illegali online.

Le indagini sono state rafforzate dal supporto di analisi forensi su dispositivi mobili sequestrati, che hanno portato alla scoperta di ulteriori attività abusive, tra cui internet point trasformati in centri di scommesse non autorizzati.

Nel corso dei mesi, le forze dell'ordine hanno continuato a monitorare la situazione, effettuando altri arresti e sequestri. Tra le operazioni di rilievo: il 9 dicembre 2024 in via del Molinuzzo, con il sequestro di oltre 70mila euro, e il 6 gennaio 2025 in via Arno, dove furono trovati 12 cinesi coinvolti in scommesse clandestine.

Il 26 gennaio 2025, in via Pollative, gli agenti hanno individuato una bisca clandestina, sequestrando circa 20.000 euro in contante e arrestando diversi cittadini cinesi coinvolti nell'attività illegale.

Il 27 marzo 2025, in via Pistoiese, è stata scoperta un'altra bisca, con il sequestro di ulteriori somme di denaro e il coinvolgimento di 13 cittadini cinesi, portando a un'altra serie di arresti e sequestri.

Il 29 aprile 2025, dopo un accesso ispettivo in un locale allestito per il gioco del "Mahjong", sono stati trovati cinque soggetti intenti a giocare d'azzardo, con mazzette di denaro sui tavoli.

Durante il controllo, sono stati sequestrati oltre 20.000 euro, 672 tessere Mahjong, 21 dadi, 16 tappeti da gioco e quattro tavoli, di cui uno elettronico, il tutto utilizzato per l'attività illegale. Infine, il 30 aprile 2025, intorno alle 16:00, un altro intervento ha portato alla scoperta di una bisca clandestina in via Strozzi.

Il locale, strutturato su due piani, ospitava sette tavoli da gioco, con tre persone sorprese a giocare al "Mahjong". Sui tavoli, gli agenti hanno trovato circa 2.000 euro nascosti sotto le sedie e in altri luoghi. I giocatori hanno ammesso di essere intenti nel gioco d'azzardo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.