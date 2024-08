Bisca a Prato, la polizia sorprende sei persone a giocare a Blackjack: sul tavolo oltre 9.000 euro

Prato, 22 agosto 2024 – Denunciati a Prato dalla polizia sei cinesi sorpresi a giocare in una bisca, una sala da gioco d'azzardo non autorizzata, la notte scorsa verso le 3,30. Gli agenti hanno effettuato il controllo notando che in piena notte c'era un locale aperto al pubblico adibito al gioco con la porta aperta e scorgendo un tavolo da gioco.

Li hanno trovati a giocare a Blackjack con notevoli puntate di denaro contante. Sul tavolo c'erano 9.300 euro in banconote, soldi tutti sequestrati. I sei cinesi presenti hanno età fra i 27 e i 44 anni e sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Cinque di loro sono stati ulteriormente trattenuti in questura perché sono irregolari in Italia e quindi sono stati denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E ancora, tre di loro sono stati denunciati per non aver ottemperato a precedenti ordini del questore di lasciare l'Italia. Altri accertamenti in corso riguardano la tipologia dell'esercizio adibito a bisca e i titolari di quegli ambienti per eventuali sanzioni.