Atelier Alzheimer a Vaiano: oggi la presentazione

Sarà presentato oggi dalle 15 alle 17 il nuovo punto di supporto per le persone con demenza e per le loro famiglie a Vaiano, l’Atelier Alzheimer, che sarà operativo dalla prossima settimana alla Casa del Popolo in via Braga. Oggi i saluti delle autorità locali e l’invito rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere l’iniziativa. "È con grande entusiasmo che annunciamo l’apertura dell’Atelier Alzheimer – dichiarano dalla cooperativa Il Borro, promotore insieme al consorzio Astir del progetto nato in collaborazione con il comune di Vaiano, Aima e con il contributo della fondazione cassa di risparmio di Prato - un progetto innovativo dedicato al supporto delle persone con demenza e delle loro famiglie, che avrà sede nel Comune di Vaiano presso la Casa del Popolo. L’atelier offrirà attività terapeutiche, laboratori creativi e percorsi di stimolazione cognitiva, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere l’inclusione sociale di chi vive con l’Alzheimer". In cosa consiste il progetto? "L’atelier - proseguono da Il Borro - sarà un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove le persone con demenza potranno partecipare ad attività stimolanti, favorendo il benessere psicofisico e il mantenimento delle proprie capacità. Il progetto si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e supporto che coinvolgerà anche le famiglie, offrendo consulenze e supporto psicologico".

Claudia Iozzelli