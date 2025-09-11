Assegnati gli impianti sportivi: ecco a chi

Inizia l’anno scolastico e parte anche la stagione dello sport. La Provincia ha approvato l’assegnazione degli impianti sportivi provinciali per la stagione 2025/2026. L’elenco completo e i dettagli relativi alla procedura sono disponibili sul sito ufficiale della Provincia nella sezione ’Avvisi’ (https://www.provincia.prato.it/pagina2399_avvisi.html). Qui si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per le società sportive e non solo.

Le palestre scolastiche di proprietà dell’amministrazione provinciale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella promozione e nella pratica delle attività motorie e sportive, soprattutto in orario extrascolastico. Questi impianti sono infatti utilizzati da una vasta utenza, che comprende sia giovani che adulti, e rappresentano un punto di riferimento essenziale per le associazioni e le società sportive.

"Con l’assegnazione di questi spazi intendiamo garantire alle realtà sportive locali la possibilità di svolgere le proprie attività, sostenendo così la diffusione dello sport sul nostro territorio", dichiara il presidente della Provincia Simone Calamai. "L’obiettivo è, infatti, quello di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita sociale e culturale per tutta la nostra comunità".

Gli spazi residui, che non sono stati assegnati con il primo avviso, sono ora oggetto di un secondo avviso pubblico. Per avere informazioni è possibile consultare il nuovo bando anch’esso pubblicato sul sito dell’ente. Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 13 di martedì 23 settembre.