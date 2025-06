"Arte" sul cemento. E il bilancio del festival

Sono iniziati da qualche giorno i lavori al "triangolone" in via Marx al Soccorso per la realizzazione della Asphalt Art, il disegno su asfalto che abbellirà la nuova piazza realizzata nell’ex parcheggio e di cui si è molto discusso. A lavoro gli architetti che hanno risposto alla call internazionale e che, guidati dallo studio Ecòl di Emanuele Barili e Olivia Gori, stanno realizzando le linee e le prime stesure di colore che comporranno il disegno sull’asfalto. Per il Soccorso quella passata è stata una settimana arricchita da arte e cultura, iniziata venerdì scorso con il festival Deklassat@ 2 svoltosi tra le strade del quartiere. L’iniziativa creata dall’Associazione La Cultura Nuova in collaborazione con Cieli Aperti APS ha ricevuto il patrocinio e il contributo del Comune di Prato nelle iniziative della ‘Prato Estate 2025’. Al centro della manifestazione l’incontro tra cultura e tradizioni delle etnie che popolano il Soccorso, favorendone la conoscenza musicale, artistica e gastronomica. Oltre a musicisti, performer, associazioni e commercianti che hanno preso parte al progetto, sono stati tanti i cittadini scesi in strada per partecipare.

"È andata molto bene – racconta Luca Cortina, presidente dell’Associazione La Cultura Nuova – Il ringraziamento è sincero per tutti i soggetti coinvolti. Deklassat@ 2 è stato un successo quantitativo ma soprattutto qualitativo e speriamo che, vista la seconda edizione ed il suo spin off invernale ‘Luci sul Soccorso’, si mantenga nel tempo e cresca". Il Deklassat@ festival ha così espresso la positività dell’interscambio multietnico che gli organizzatori hanno saputo esaltare e far emergere in un quartiere difficile come quello del Soccorso, dove grazie a questi momenti di festa nasce il dialogo.

Nel corso della manifestazione presente anche il Circuito Urbano Temporaneo che ha presentato ai cittadini il nuovo progetto di Asphalt art del triangolone, progetto al quale lo stesso CUT ha collaborato con due laboratori per raccogliere le idee tra i residenti che poi hanno contribuito a creare il progetto per il disegno. Non sono mancate però le critiche rivolte al festival di alcuni commercianti e residenti che, anche se hanno accolto positivamente l’iniziativa, esprimono perplessità sulla gestione logistica e la chiusura di via Torino al traffico. "Non abbiamo nulla contro l’iniziativa, ma non si può organizzare un evento chiudendo le strade principali senza avvisare chi lavora ogni giorno in questa zona", commenta Gianluca Mingolello, commerciante del Soccorso, avanzando per il futuro una richiesta chiara: "Svolgere questi eventi nei giardini di via Marx, senza occupare le strade commerciali e senza creare ostacoli all’attività economica del quartiere".