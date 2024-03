Arriva nuovo ambulatorio

Un ambulatorio medico dedicato alle donne con sclerosi multipla. Si tratta del servizio che sarà inaugurato domani al Santo Stefano, nel day service di neurologia, e che rappresenta il primo ambulatorio della medicina di genere, riservato alle pazienti con sclerosi multipla, in tutta la Toscana. I neurologi saranno a disposizione per dare informazioni e consulenze per le visite specialistiche riguardo a gravidanza, menopausa, congelamento degli ovuli e per tutte le altre problematiche e prestazioni sanitarie al femminile. Per accedere al servizio, che funziona dalle 14 alle 17.30, non è necessario l’appuntamento. Questo progetto è stato ideato dalla Fondazione Onda con il patrocionio di Aism (Associazione italiana per la sclerosi multipla).