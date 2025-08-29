Apriti Chiostro: Mi ritorni in mente . L’Ensemble Terzo tempo per Battisti

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
29 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Stasera il concerto: un viaggio tra i ricordi con le immortali canzoni di Lucio e arrangiamenti originali. Al Casone dei Bardi musica di qualità e ingresso libero. La rassegna si chiude il 3 settembre con Carosello. .

Un omaggio a Lucio Battisti, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, questa sera alle 21.15 con la rassegna Apriti Chiostro. Il titolo della serata promossa dal Comune di Vernio è Mi ritorni in mente, con il concerto dell’Ensemble Terzo Tempo nel chiostro del Casone dei Bardi. L’ingresso è libero.

Le canzoni di Battisti sono tra le più "coverizzate" della musica italiana: praticamente tutti i maggiori interpreti italiani ne hanno fatto versioni più o meno riuscite, l’Ensemble Terzo Tempo rivisita il repertorio Battisti-Mogol come sempre con un tocco orginale. Gli arrangiamenti sono a cura del Maestro Massimo Barsotti e sono pensati per far rivivere con nuove sonorità le emozioni che hanno legato le persone alle melodie universali dei maggiori cantautori della musica leggera italiana.

L’Ensemble Terzo Tempo è composta da pianoforte, contrabbasso, batteria, chitarra, ottoni e legni. Esegue musiche di compositori e cantautori come Giacomo Puccini, George Gershwin, Ennio Morricone e Franco Battiato, nella proposta di arrangiamenti strumentali originali e in versioni vocali. Fondata nel 2015 l’associazione rappresenta il punto di incontro delle esperienze professionali ed organizzative dei propri soci fondatori, musicisti ed operatori culturali impegnati da oltre trent’anni nella valorizzazione e diffusione della cultura musicale e dello spettacolo dal vivo.

Dopo settimane di appuntamenti sempre partecipati e interessanti, la rassegna Apriti Chiostro chiuderà mercoledì 3 settembre con la serata Carosello amore mio! dedicata agli sketch del mitico programma televisivo pubblicitario della Rai, nato nel 1957 e andato in onda ogni sera fino al 1977. Introdurrà le visioni il videomaker Francesco Santillo.

