Forte temporale sul Pratese, strade chiuse. Nuova tracimazione del Bagnolo

Prato, 10 novembre 2023 – Il forte temporale che si è abbattuto in serata sul Pratese ha scosso chi è già stato colpito dall’alluvione e anche chi è scampato ai danni, ma guarda al cielo con apprensione. "L'intensità delle piogge sulla zona pratese – scrive Eugenio Giani su X – ha determinato nuovamente in un tratto del torrente Bagnolo la tracimazione di acque sull'argine. Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e quindi evitare movimenti in auto e tantomeno a piedi e recarsi ai piani più alti". L’area interessata è quella di Sant’Ippolito dove, secondo quanto riferisce Giani, sarebbero in corso delle evacuazioni.

La Protezione civile invita “nelle zone più fragili (ad esempio nell'area del torrente Bagnolo) a salire ai piani alti ove possibile. Non circolare. In caso di necessità chiamare la protezione civile o il 112. TUTTI, anche nelle zone alte sicure, devono evitare di spostarsi”.

Stare ai piani alti

L’altro invito riguarda chi abita “nelle zone più fragili intorno al Bagnolo, in particolare Casale, Sant'Ippolito e Mazzone: si raccomanda di recarsi ai piani alti in via precauzionale”.

Strade chiuse

In corso la chiusura del sottopasso di Pratilia, di viale dell'Unione Europea, via Visiana, via Traversa per Mazzone.

A Vaiano sono segnalati allagamenti in zona stazione e via Giusti.

I fiumi

Sotto controllo il Bisenzio a Vaiano, a Prato e a San Piero a Ponti. In rapida crescita la Brana a Ponte dei Gelli (Agliana) vicina a 2 metri ma lontana dai 2,5 metri del primo livello di guardia e lo Stella a Quarrata che si avvicina al metro e mezzo (ma lontano dai due metri e mezzo del primo livello di guardia).

La pioggia è stata intensa (18 mm in un’ora a Prato città e poco meno a Gamberame) ma soprattutto ha piovuto tanto su terreni zuppi e fognature provate.

Il falso messaggio

Si legge sul sito della Protezione civile: “Sui social sta girando un messaggio falso: un'immagine raffigurante il profilo del Sindaco Biffoni, il logo della Protezione civile e indica che domani le scuole saranno chiuse. Ignorare il messaggio”.