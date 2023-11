Frane, famiglie evacuate in Valbisenzio: un maxi muro rischia di crollare

Vernio (Prato), 9 novembre 2023 – Ancora paura e disagi in Valbisenzio a causa del dissesto idrogeologico che tormenta la zona dopo il maxi fronte temporalesco che ha interessato la Toscana portanto morte e distruzione.

Un movimento franoso in località Camino, nel comune di Vaiano, preoccupa abitanti e autorità. Qui una frattura ha investito l’enorme muro in cemento che sostiene il tratto collinare che insiste sul fiume Bisenzio, dove c’è anche il percorso della ciclabile.

In pratica il rischio è che il muro scivoli sul fiume provocando, in caso di piena per le piogge abbondanti, l’allagamento dell’area circostante. Per questo il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, oggi pomeriggio, in via precauzionale, ha emesso un’ordinanza che prevede l’evacuazione delle persone che abitato nei piani interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano la possibilità di salire ai piani superiori. Si tratta di un provvedimento che interessa otto nuclei familiari che, se necessario, saranno accolti in albergo.

Quelle tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre sono una notte e una mattinata in cui le aree e le situazioni più critiche della Valbisenzio diventano sorvegliate speciali, oggetto di un monitoraggio continuo.

A dare supporto ai Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio, alle forze dell’ordine locali, ai Vigili del Fuoco, distaccati al Centro operativo intercomunale di Protezione civile, ci saranno dieci squadre della Colonna mobile della Protezione civile Toscana.

Altre 15 squadre di volontari, con mezzi specializzati, sono state operative sul territorio della Val di Bisenzio per tutta la giornata di oggi.