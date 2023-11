Maltempo in Toscana: notte di piogge ma senza criticità. Sotto controllo il livello dei fiumi

10:09

Nardella: "Nella Piana fiumi sotto il livello di guardia"

«Nella zona della Piana, quella che noi stiamo seguendo come Città metropolitana di Firenze, gli incrementi del livello del reticolo dei fiumi è stato sotto il primo livello di guardia, la situazione quindi per fortuna non ha presentato criticità, è sotto controllo». Ha il sindaco Dario Nardella. «Siamo ancora in regime di allerta arancione, dobbiamo ricordarlo, e quindi teniamo tutto sotto controllo ma non c'è particolare preoccupazione» ha aggiunto. «Ieri sera Publiacqua ha terminato le analisi dell'acqua della rete idrica confermando che non c'è alcun problema per la revoca delle ordinanze che riguardano la potabilità - ha spiegato il sindaco -. Questo significa che l'acqua è nuovamente utilizzabile per tutti gli scopi, compresi quelli potabili ed alimentari».