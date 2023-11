Azienda agricola in ginocchio. L’angoscia di nonno e nipoti : "Mai vista così tanta pioggia"

VINCI

Lungo via Lamporecchiana, nel comune di Vinci, si trova l’azienda agricola Santa Barbara condotta da due giovani ragazze, le sorelle Claudia e Gioia Borracchini, di 23 e 21 anni, seguite e consigliate nel lavoro di imprenditrici agricole dal nonno, Giancarlo Bernardi, vinciano, classe 1937 e fondatore della stessa azienda. Vendono vino, olio e gestiscono un l’agriturismo con piscina. L’alluvione purtroppo ha colpito duramente anche questa realtà. Il nonno 86enne è disperato per i pesanti danni e disagi che l’azienda gestita dalle nipoti ha subito. Locali allagati, impianto elettrico e motori della piscina rovinati e tanto altro è andato distrutto. Sono stati necessari tre giorni di duro lavoro per cercare di togliere la melma dall’aia adiacente l’azienda agricola e anche in alcuni locali. Le due ragazze, aiutate dal nonno e altre persone hanno preso paIe e secchi e hanno incessantemente lavorato. Poi sono arrivate le ruspe a concludere l’intervento di pulizia. "I danni – racconta lo stesso nonno –, potevano essere maggiori. Fortunatamente l’acqua ha risparmiato il locale adibito ad agriturismo. Sono state delle ore tremende, di angoscia e paura. Insieme a mia moglie Giulietta e alle nipoti vedevamo salire di altezza l’acqua. Eravamo molto preoccupati. Vicino alla nostra azienda due macchine sono uscite di strada. Abbiamo ospitato una signora di Larciano, impaurita, che a bordo sulla sua auto rischiava di essere travolta. Devo dire – conclude Giancarlo Bernardi – che nella mia lunga vita non avevo mai visto piovere così intensamente e il fiume esondare. Spero di non rivedere più simili situazioni angoscianti".

m.m.