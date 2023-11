Sciacallo colto sul fatto e arrestato: stava rubando rame da una ditta di Montemurlo

Prato, 10 novembre 2023 – Durante i controlli antisciacalli predisposti dalla Prefettura, una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Montemurlo e una della polizia penitenziaria della Dogaia ha arrestato la scorsa notte un uomo di 51 anni sorpreso a rubare del rame.

L’uomo, residente a Prato, è stato trovato in via Palermo a Montemurlo intorno all’una di notte mentre rubava una cassa di fili di rame dal negozio “Teleidea”, che vende elettrodomestici e che, come ditta, realizza impianti elettrici, L’uomo è stato visto dalle telecamere mentre caricava sull’auto (con targhe coperte) la cassa pesante 80 chili.

E’ stato arrestato per furto aggravato in concorso.