A Bonistallo per ricordare. Pietro nasce l’associazione

Un’associazione per sostenere le famiglie con i bambini in cura per tumori, aiutare la ricerca scientifica e molto altro. Oggi (ore 15) nella parrocchia di Bonistallo sarà presentata ufficialmente l’associazione “Il sorriso di Pietro“, nata quasi due anni dopo la morte di Pietro, un bambino di 8 anni che abitava a Poggio a Caiano con la famiglia e da diversi anni lottava contro un tumore.

I genitori donarono le cornee del figlio e in questi due anni si sono impegnati per concretizzare un progetto che avevano a cuore, per coltivare la memoria di Pietro e aiutare il prossimo. Pietro, nonostante la malattia, ha frequentato sino all’ultimo, la scuola elementare “Lorenzo Il Magnifico“, il catechismo e gli amici. Era un bambino altruista e oggi la biblioteca della scuola elementare porta il suo nome.

I genitori Francesca e Lorenzo e la sorellina Ginevra hanno orgogliosamente dato nuova vita a questa biblioteca grazie alle tante donazioni e alla fiera di beneficenza.

Oggi l’associazione si farà conoscere: alle 15 inizierà la festa, seguita dall’illustrazione dei progetti da parte dei fondatori. Alle 16,45 merenda per tutti. Saranno in vendita i gadget con il logo dell’associazione, poi ci sarà il “truccabimbi“ a cura di Ginevra, Sara e Sveva e attività di disegno e scrittura con Chiara e Diletta, per intrattenere i bambini.

L’associazione ha una pagina Facebook dove inserirà le varie iniziative. L’indirizzo mail é [email protected].

"Ci teniamo a ringraziare veramente di cuore i volontari - dicono i genitori - della parrocchia di Bonistallo per l’aiuto che ci daranno in occasione della festa. In particolar modo vogliamo dire un grazie enorme al circolo di Bonistallo che devolvera’ il ricavato della merenda all’associazione".

