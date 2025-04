Zona industriale, i temi caldi: vertice con gli imprenditori, le criticità in sette punti

Pontedera, 20 aprile 2025 – Sette i punti principali che riassumono un po’ tutte le richieste dei lavoratori della zona industriale di Gello portati sul tavolo della polizia locale di Pontedera. Nei giorni scorsi il Comitato Megafono, che riunisce oltre 50 aziende ed i rispettivi lavoratori della zona industriale, ha incontrato la polizia locale, alla presenza dell’assessore Alessandro Puccinelli, per affrontare alcune criticità emerse negli ultimi mesi all’interno del perimetro che ospita oltre cento attività industriali e commerciali.

“Un mese e mezzo fa avevamo chiesto questo incontro che finalmente è avvenuto – dicono dal comitato – ecco i nostri sette punti. Il primo è la verifica ed il ripristino della segnaletica stradale, soprattutto quella orizzontale. Abbiamo chiesto maggiori controlli sullo stato del manto stradale, soprattutto dopo le piogge le strade diventano al limite della percorribilità e finora sono stati fatti solo interventi provvisori, con coperture momentanee con sassolini che a volte rischiano di fare peggio, finendo sparsi in giro per la carreggiata. Il terzo punto guarda una maggiore attenzione ai furti e alla videosorveglianza ma su questo non abbiamo ottenuto grandi garanzie. E poi abbiamo richiesto una presenza costante per contrastare la prostituzione”. Questi i primi cinque punti posti all’attenzione delle forze dell’ordine. E ancora. “Abbiamo chiesto la rimozione di veicoli abbandonati o fermi da mesi, e su questo qualcosa si è già visto, e poi il monitoraggio dei parcheggi in prossimità di incroci, piste ciclabili e carreggiate”. Lunedì e giovedì scorso i primi interventi e le prime sanzioni alle auto parcheggiate in divieto di sosta, sui marciapiedi o sulle piste ciclabili. “Non era proprio questo il nostro scopo – dicono dal comitato – certo, i lavoratori devono essere i primi a rispettare le regole ma gli stessi lavoratori lamentano una carenza di parcheggi nella zona e su questo abbiamo già chiesto un confronto con l’assessore Mattia Belli per fare un ulteriore punto della situazione. La polizia locale ci ha poi invitato a contattarli direttamente per segnalare situazioni urgenti o ricorrenti. Dobbiamo continuare a fare rete per rendere la nostra zona industriale più sicura, pulita e vivibile per tutti”.