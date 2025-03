Peccioli piace anche on line, l’ingresso nella top 30 delle località più cercate sul web

Peccioli (Pisa), 2 marzo 2025 – Peccioli è una delle quattro new entry in Italia nella classifica delle 30 località turistiche sotto i 5mila abitanti più ricercate online. Il Borgo dei Borghi, nel cuore della Valdera, entra nella classifica Small cities Italia 2025 e lo fa direttamente al quattordicesimo posto. Seconda tra le località in Toscana alle spalle solo di Pienza, in provincia di Siena, e davanti a Pitigliano, in provincia di Grosseto.

La ricerca è opera di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza che ha stilato una classifica delle 30 località italiane con meno di 5mila abitanti più ricercate online. Non si tratta di una delle tante classifiche che circolano nei portali turistici e che, spesso, hanno come unico criterio di classificazione un gusto estetico o un’analisi superficiale dei vari luoghi. Quella di Holidu è basata sul volume di ricerca medio mensile e il dato conferma un balzo in avanti proprio di Peccioli. Il Borgo dei Borghi si inserisce in mezzo a località come Maratea, Portofino, Amalfi, Favignana, Courmayeur, Pienza, Roccaraso, San Teodoro e Ponza ed è una delle quattro new entry nella classifica delle prime 30 piccole località ricercate in tutta Italia. Peccioli vanta con un volume di ricerca mensile pari a 50,430. Unico Comune in provincia di Pisa e uno dei tre toscani, curiosamente tutti iniziano con la lettera P: al nono posto troviamo Pienza (61570 ricerche mensili), in calo rispetto al quarto posto del 2024, al diciannovesimo posto ecco Pitigliano (5050 ricerche mensili), anche lui slittato dall’ottava posizione dell’anno scorso. La comunità pecciolese, poi, sfiora come numero di ricerche la top 10, arrivando a un soffio da Bormio.

“Ci fa davvero molto piacere vedere il nostro borgo inserito in una classifica così importante – commenta il sindaco, Renzo Macelloni -. Peccioli è uno dei tre comuni toscani inseriti e finisce subito alle spalle di Pienza, un luogo meraviglioso e storicamente legato ai flussi turistici. Il risultato di Peccioli è frutto di una comunità che ha saputo lavorare sulla sua struttura e sul suo territorio per arrivare a diventare meta turistica sempre più ambita. Una comunità che ha creduto in un progetto di lunga durata, strutturato alcuni decenni fa dall’amministrazione comunale e in grado di ottenere per il ventunesimo anno consecutivo la Bandiera Arancione”.