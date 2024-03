Peccioli è Borgo dei Borghi 2024: vittoria e festa, “Non abbiamo parole”

Peccioli (Pisa), 31 marzo 2024 – Tutto vero: Peccioli si aggiudica la vittoria del Borgo dei Borghi, il concorso Rai legato alla trasmissione Kilimangiaro che cercava il paese più bello d’Italia. Erano tante e tutte stupende le comunità in gara, scelte in un po’ tutta Italia, da nord a sud.

Il comune in provincia di Pisa ha vinto con merito, dopo un lungo lavoro e i tanti voti arrivati dai cittadini in queste settimane. L’incoronazione è avvenuta in una trasmissione Rai di Kilimangiaro in prima serata la sera di Pasqua.

"Non abbiamo parole – dicono dal Comune di Peccioli – L'emozione ce le sta bloccando in gola. Abbiamo vinto pecciolesi e amici di Peccioli. Siamo il più bel borgo d'Italia e dobbiamo ringraziare solo voi per averci sostenuto”.

Una lunga sfida

La scelta del Borgo dei Borghi è stata una lunga gara, che ha visto prima la votazione online sul sito della Rai. Sono arrivati migliaia e migliaia di voti. Questa prima fase si è chiusa il 17 marzo. C’è stato poi da attendere appunto la sera di Pasqua, con la puntata speciale di Kilimangiaro. Oltre al voto online, ha pesato anche una giuria di tre esperti che hanno vagliato i vari paesi in gara. Il voto combinato di giuria e contest online ha portato alla vittoria di Peccioli.

La serata in tv

La serata in tv è stata seguita in maniera collettiva dal paese. Tutti erano davanti allo schermo piazzato alla Galleria dei Giganti, ex fabbrica recuperata e diventata luogo di cultura, uno dei progetti che rendono Peccioli una comunità davvero unica. Una serata di grandi emozioni. Via via, durante la trasmissione, Peccioli ha superato le eliminatorie fino a inserirsi tra le comunità finaliste. Urla di gioia alla proclamazione per un grande traguardo che porterà il paese ancora di più sotto i riflettori e darà ulteriore impulso al turismo. Un boato da stadio al momento della proclamazione, un grande traguardo raggiunto.

Gli appelli dei vip

In queste settimane tanti vip toscani aveva promosso appelli per il voto popolare a Peccioli. Tra questi anche Carlo Conti e Ubaldo Pantani, che avevano prodotto video per convincere tutti a votare il paese in provincia di Pisa.

Le parole di Giani

"Grande gioia e soddisfazione per la vittoria di Peccioli (Pisa) come Borgo dei Borghi – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – Un riconoscimento meritato per questo luogo straordinario della nostra Toscana. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo e che continuano a valorizzare la nostra cultura e storia. E’ un momento indimenticabile che celebra la bellezza e l’autenticità della nostra regione”.