Borgo dei Borghi, Carlo Conti non ha dubbi: "Votate Peccioli"

Peccioli (Pisa), 7 marzo 2024 – “Cari amici toscani, dobbiamo tutti votare Peccioli alla gara “Borgo dei Borghi“. Per forza, perché è un borgo carino, tenuto bene, piacevole. E forza Peccioli". Il super presentatore Carlo Conti, in un messaggio sui social, sposa la grande sfida di Peccioli verso l’incoronazione di Borgo dei Borghi d’Italia 2024 nel contest partito dalla trasmissione Rai Kilimangiaro. Un testimonial d’eccezione, un toscano doc, che invita a votare Peccioli nella competizione nazionale.

Un appello vip che fa eco a quello già lanciato dallo scrittore Romano De Marco (che ha scelto Peccioli come quinta di un suo romanzo noir), dell’artista Jonathan Canini, oltre all’atleta olimpico Eric Fantazzini, pecciolese e campione nella nazionale italiana di bob. Un coro di voci illustri affinché Peccioli, gioiello della Valdera, traguardi l’obiettivo nazionale di strappare lo scettro di "Borgo dei Borghi". Ed ora, ecco l’’evento per celebrare il viaggio di Peccioli verso New York. E il viaggio da New York al Borgo dei Borghi. Due sogni che si intersecano, nutriti dalle stesse matrici: far conoscere e diffondere le peculiarità di un borgo che è quintessenza di sperimentazioni sotto vari aspetti.

“Il sogno è di vincere e di far vincere per la prima volta la Toscana. Non sarà facile, certamente - spiega l’amministrazione comunale - Ma sappiamo già di aver vinto. Perché ci siamo uniti, tra community e chat whatsapp, tramite i nostri social network e in mille altri modi. Ora, però, è arrivato il momento di spingere Peccioli nella gara del "Borgo dei Borghi 2024" verso la volata finale. E abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di vedervi e incontrarvi e abbracciarvi di persona! L’appuntamento è fissato per martedì 12 marzo, alle 21, al cinema Passerrotti. Perché esserci? In primis perché vi ringrazieremo per il vostro sostegno, i vostri messaggi e i vostri voti (si prosegue, con i voti per il Borgo dei Borghi, fino al 17 marzo sul sito di RaiPlay) con un gadget speciale pensato per voi. L’occasione, poi, ci permetterà di darvi le "istruzioni per l’uso" nelle ultime, decisive, giornate di voto".