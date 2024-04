Peccioli, otto cose da sapere sul vincitore del Borgo dei Borghi

Peccioli (Pisa), 1 aprile 2024 – “Peccioli è un caso di studio, sarà oggetto di un dottorato all’università”. Parola di Renzo Macelloni, il sindaco veterano di Peccioli, che si presenterà per un terzo mandato consecutivo, ora che la candidatura tris è stata sdoganata.

E la longevità di servizio del primo cittadino è solo una delle tante curiosità che circondano un paese sui generis, che ha fatto la sua fortuna anche con la discarica. Un paese adesso ancora più sotto gli occhi di tutti con la vittoria al programma Rai “Il Borgo dei Borghi”.

Dai cui rifiuti si estrae energia e il cui impianto è meta di migliaia di turisti all’anno grazie anche ai tanti eventi culturali collaterali e alle gite di istruzione delle scuole. Ecco cosa sapere

Il sindaco Renzo Macelloni

Il sindaco di Peccioli Macelloni

La sua prima elezione a sindaco risale al 1988. Ha guidato il Comune per sette mandati. Ha interrotto soltanto nel decennio 2004-2014, quando a guidare il Comune fu Silvano Crecchi. Macelloni è il grande artefice della rinascita di Peccioli in cui la vittoria a "Il Borgo dei Borghi", il concorso Rai, è solo un capitolo.

Il campanile e i debiti

L’iconica torre campanaria di Peccioli è stata edificata nel 188 dall’architetto pontederese Luigi Bellincioni. La comunità si indebitò per cinquant’anni al fine di edificare il campanile. Non tutti erano d’accordo su questa spesa, ma la volontà era quella di dare al paese un carattere distintivo. Oggi il campanile di Peccioli è una delle caratteristiche salienti dello skyline della città, un elemento imprescindibile. Fu un investimento per il futuro, proprio come accade oggi.

I pecciolesi e il sogno del viaggio a New York

Un gruppodi cittadini di Peccioli ha potuto accedere a un contributo fino a 1800 euro per un viaggio a New York in concomitanza con gli eventi culturali che tra lo scorso anno e il 2024 hanno interessato il paese nella Grande Mela. La volontà è stata quella di permettere, a chi non ne avrebbe mai avuto la capacità economica, di concedersi un viaggio Oltreoceano. Al bando hanno potuto partecipare cittadini con Isee inferiore a 12mila euro.

Il Triangolo Verde

E’ il cuore e il luogo che più identifica Peccioli e il suo lato green, di attenzione all’ambiente. Il Triangolo Verde è il luogo della discarica di Peccioli, un luogo dove dai rifiuti si ottiene energia. Una circuito virtuoso che ha portato benessere alla città. La discarica è infatti diventato anche luogo di cultura. Qui si tengono concerti e eventi culturali. Caratteristiche uniche per un sito di trattamento di rifiuti italiano. La discarica è gestita dalla Belvedere Spa. La discarica gestisce 300mila tonnellate di rifiuti l’anno che arrivano da diversi capoluoghi toscani. Il 64% della discarica è dell’amministrazione. Il resto è in mano all’azionariato popolare, ai cittadini pecciolesi e non.

Il Festival Undici Lune

Peccioli ha anche un suo Festival che in estate coniuga musica e teatro. E’ il Festival Undici Lune. Con l’arrivo di grandi nomi delle sette note. E’ nato nel 2005 e viene realizzato dalla Fondazione Peccioliper. Gli spettacoli si tengono all’anfiteatro di Peccioli, realizzato con materiali ecologici e secondo i dettami della bioedilizia. Per non lasciare niente al caso ma per rendere anzi il Festival anch’esso amico dell’ambiente come tutto il paese. Tra i nomi che in questi anni sono saliti sul palco: Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Giorgio Albertazzi, Giorgio Panariello, Renzo Arbore.

Il borgo a misura di Instagram

Una delle frazioni di Peccioli, Ghizzano, è a misura di Instagram. Il borgo infatti è stato ristrutturato e una sua via colorata con toni pastello. E’ lo scenario perfetto per foto di grande impatto sui social network. Le facciate sono tutti sui toni del verde e creano un effetto unico. A realizzare l’opera è stato l’artista inglese David Tremlett.

Peccioli a Times Square

Proprio nell’ambito della promozione di Peccioli a New York, il Comune ha organizzato la proiezione di un breve video su uno dei famosi schermi di Times Square. Nelle scorse settimane, il filmato è andato in onda davanti a centinaia di newyorchesi e turisti che stavano passeggiando nella celebre piazza, cuore della Grande Mela.

I buoni comunali

Da anni il Comune di Peccioli fornisce contributi ai cittadini sotto forma di buoni da spendere negli esercizi commerciali del territorio, per una ricaduta positiva sulle attività della zona. Si tratta del Dividendo Sociale, che arriva dai soldi incassati dall’attività della discarica. Il Dividendo è in primis riservato alle famiglie con reddito più basso.