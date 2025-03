Zona industriale, stop buche: oltre 2 milioni per il ripristino dei manti stradali

Pontedera, 8 marzo 2025 – Oltre 2 milioni di euro per il ripristino dei manti stradali ammalorati nella zona industriale di Gello. È quanto il Comune di Pontedera conta di poter recuperare nel bilancio per sistemare queste strade nei prossimi anni. Due anni fa era nato il comitato Aziende Megafono, che negli ultimi tempi si è fatto portavoce delle più importanti criticità che affliggono questa zona industriale, dal problema delle buche, divenuto il più urgente, alla questione sicurezza fino alla mancanza di una connessione veloce fino alla questione delle discariche abusive.

Nei giorni scorsi nelle stanze di Palazzo Stefanelli i rappresentanti del comitato sono stati ricevuti dal sindaco Matteo Franconi e dagli assessori Mattia Belli ed Alessandro Puccinelli. Sul tavolo la proposta per ripristinare i manti stradali. Un intervento che si divide in tre parti: via dell’Industria, via Maremmana e via Toscana. Per quanto riguarda via dell’Industria si attende la definizione dell’accordo transattivo legato al contenzioso con Apea e si prevede l’avvio dell’intervento entro l’estate 2025. Per via Maremmana e via Toscana, una volta approvato il Piano Operativo Comunale entro questa primavera, si conta di recuperare le risorse in bilancio, fare il progetto, bandire la gara e quindi iniziare i lavori entro l’inizio del 2026. A questi si aggiungono tutta una serie di interventi nelle vie interne: via Molise, via Calabria, via Marche, via Lazio, via Liguria, via Basilicata, via Emilia Romagna, via Piemonte, via Umbria, via Lombardia, via Friuli e via Campania per un totale di 2.570 metri lineari degli interventi previsti ed un totale di 1.038.000 euro di risorse necessarie. Il totale delle risorse proprie del Comune per finanziare il piano di rifacimento dei tre assi stradali principali è quindi di 2.070.000 euro. A questi si aggiungono interventi previsti in un altro futuro: in via Carpi (in carico al soggetto realizzatore), in via Olivetti (84mila euro), in via dell’Aeroporto (425mila euro), via Diagne Bass (189mila euro) e la rotatoria tra via Niccolaioni e viale Africa (a carico di E-Distribuzione). Quindi altri 640 metri totali lineari per un totale di ulteriori 700mila euro di risorse da recuperare.

“Abbiamo incontrato gli imprenditori della zona industriale di Gello riuniti nel comitato Il Megafono proseguendo un percorso di ascolto e confronto che va avanti da diversi mesi, in una logica collaborativa e costruttiva” dicono i rappresentanti della giunta comunale che hanno presentato il piano. “In totale – dicono – si tratta di risorse per oltre 2 milioni di euro destinabili al piano di ripristino dei manti stradali anche a seguito dell’aggiornamento del quadro infrastrutturale della zona. È una prima ma fondamentale fase di interventi che riteniamo molto importante per riqualificare la nostra area industriale”.