Vespa Worlds Days, la festa è già iniziata. Negozi aperti anche dopocena

Pontedera, 13 aprile 2024 – Dal Villaggio Piaggio a Fuori del Ponte tutta la città sarà invasa dai vespisti di tutto il mondo. Ma è in centro città che già si respira aria di festa, tra l’arrivo dei maxi vesponi alle vetrine sempre più vestite a…Vespa. Negozi che sotto la regia del Centro Commerciale Naturale e del suo brand We Are Pontedera hanno deciso di restare aperti nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 anche la sera, con orario continuato dalle 15 fino alle 22 (9-19 per i negozi per la cura della persona mentre non avranno limiti di orari bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti).

Saranno proprio le serate di venerdì e sabato quelle più ‘calde’ in centro con il concerto sul piazzone degli Street Clerks e Cricca e l’animazione di radio Deejay il venerdì e con i dj set sul piazzone e in piazza Curtatone del sabato. Inoltre il Ccn ha distribuito circa 300 magliette ai commercianti che dai prossimi giorni vestiranno la t-shirt dell’evento ovviamente a tema Vespa.

Nella giornata di ieri, al mattino, emozionante l’incontro del coordinatore dell’evento, Eugenio Leone, con l’insegnante Anna Maria Braccini ed i bambini e le bambine del nido e della scuola dell’infanzia del Villaggio Piaggio. Un modo anche per le nuove generazioni di avvicinarsi a Vespa e Piaggio. E così, dopo il passaggio dei maxi vesponi dai nonni delle Rsa Leoncini e di Villa Sorriso, anche i più piccoli hanno respirato l’aria di Vespa Days, salendo su una Vespa vera e vedendo da vicino la grande Vespa d’oro decorata dall’artista Nico Lopez Burchi posizionata per l’occasione in piazza Donna Paola Piaggio. E sempre per i più piccoli da oggi pomeriggio alle 15 apre in piazza Belfiore il Vespa Baby Park che con le sue attrazioni resterà in città fino a domenica prossima.