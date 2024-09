Turisti dispersi in Valdicecina, ricerche a tappeto. Giani: “Chiesto lo stato di emergenza”

Montecatini Valdicecina (Pisa), 25 settembre 2024 – Che fine hanno fatto Sabine e Noah? E’ la domanda che un po’ tutti, dai vigili del fuoco ai tanti volontari impegnati nelle ricerche, si stanno facendo da ieri. Nonna e nipotino, 62 anni e 5 mesi, sono ancora dispersi. Travolti dalla furia dello Sterza in una notte di fine settembre, i loro corpi trascinati chissà dove.

Il casolare travolto dalla piena e i primi soccorsi

Li stanno cercando tutti da ore. Squadre di terra, sommozzatori, fluviali, Tas, cinofili, droni e nucleo elicotteri. Potrebbero essere ovunque, anche a chilometri di distanza dal luogo in cui si trovavano insieme alla famiglia. Il padre e la madre di Noah, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37 anni, e il nonno materno Peter Kingbauer, 62 anni, alloggiavano da circa 10 giorni all’interno di un casolare in località La Gabella, comune di Montecatini Valdicecina, un pugno di anime a cavallo tra le province di Pisa e Livorno.

Sulla parte orientale della collina, quella che guarda il mare, la furia del temporale ha devastato i vigneti di Bolgheri e Castagneto. Su quella occidentale, che si affaccia su una gola scavata dal torrente Sterza, è capitata la tragedia.

Cosa è successo nella notte tra il 23 e 24 settembre

E’ successo tutto intorno alle ore 21,30. L'acqua del torrente Sterza ha iniziato a salire e in breve tempo il casolare di campagna, trasformato in casa-vacanze e affittato dalla famiglia tedesca, è stato invaso per oltre due metri e mezzo. La famiglia ha tentato di fuggire, ma è stata investita dalla piena. Padre e madre si sono salvati aggrappandosi ad una pianta, nonna e nipotino non ce l’hanno fatta. Nella notte della tragedia, al confine tra le province di Pisa e Livorno, in 6 ore su un fazzoletto di territorio di alcune decine di chilometri quadrati sono caduti fino a 226 millimetri di pioggia, un record storico secondo gli esperti di meteorologia.

Le ipotesi

Le ricerche di nonna e nipotino, inizialmente concentrate intorno al casolare, si stanno spostando verso sud, interessando soprattutto l'alveo del corso d'acqua. Oltre alle squadre di ricerca da terra, compiute da un centinaio di persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, vengono impiegati anche unità cinofile, droni ed elicotteri per la perlustrazione dall'alto del territorio. In particolare i vigili del fuoco stanno operando con squadre di terra, personale dei nuclei sommozzatori, fluviali, Tas, cinofili, droni e nucleo elicotteri.

Il timore è che i corpi dei due dispersi, di cui uno potrebbe pesare verosimilmente appena 5-6 kg, possano essere finiti all’interno del torrente in piena. Il corso dello Sterza, dal luogo della tragedia, prosegue verso l’abitato di Casino di Terra e termina nel Cecina. Per questo, fin da ieri, si cerca anche all’interno del fiume fino alla foce.

Stato di emergenza

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato lo stato di emergenza regionale e contestualmente ha inviato al governo la richiesta di stato emergenza nazionale per i comuni della Val di Cecina. Si tratta di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val Di Cecina, Pomarance, Guardistallo, Sassetta. "Mi rivolgo anche al governo - ha detto Giani- per i fatti che hanno duramente colpito la Toscana anche nei comuni in provincia di Livorno e di Pisa, territori che hanno subito fortissimi danni e dove sono ancora disperse la nonna con il suo nipotino di 5 mesi”.

"Una vicenda terribile – prosegue Giani – a cui si aggiungono i danni a realtà importanti della nostra agricoltura e produzione. Penso all'allagamento dei campi da cui provengono vini come il Sassicaia e l'Ornellaia, i tre ponti crollati, i danni alla circolazione, le strade chiuse. Auspico che il Governo non rimanga sordo a quello che è il grido della Toscana che vuole reagire, superare questa alluvione trovando le condizioni per ripristinare la situazione".