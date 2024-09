L’inferno della famiglia in vacanza: la piena del fiume, l’auto per scappare. Nonna e neonato travolti dall’acqua

Montecatini Valdicecina (Pisa), 24 settembre 2024 – Erano venuti in Toscana per trascorrere alcune giornate di vacanze. Ma quello che doveva essere un periodo felice passato con la famiglia all’estero si è trasformato in una disgrazia. E’ la famiglia di turisti tedeschi provenienti da Monaco di Baviera che stava alloggiando in una casa in località La Gabella, località della Valdicecina in provincia di Pisa, e che si è ritrovata all’improvviso travolta dall’acqua dopo la piena del torrente Sterza.

I cinque – nonna di 62 anni e nonno, madre e padre e il neonato di appena cinque mesi – si trovavano nell’abitazione. Era sera, intorno alle ore 19, quando l’acqua è iniziata a salire. La piena del fiume è passata da mezzo metro a sei metri in pochissimo tempo e il torrente è iniziato a esondare dalla collina.

A quel punto, in base alle prime ricostruzioni, i genitori con la nonna e il piccolo avrebbero provato a raggiungere l’auto parcheggiata fuori dal casolare per mettersi in fuga, mentre il nonno sarebbe salito al primo piano. Le informazioni sono ancora frammentarie, anche perché la famiglia parla solamente tedesco.

I quattro che avrebbero cercato di raggiungere la macchina sarebbero stati travolti dal torrente Sterza. I genitori si sarebbero salvati aggrappandosi ad alcune piante – in base anche a quanto raccontato da alcuni testimoni – mentre la nonna e il bambino di 5 mesi sono stati trascinati via.

Un'abitante della zona ha raccontato: “E’ venuto qui il nonno con una torcia, le stava cercando, ma parlava tedesco e capivamo poco. Ha detto che l’acqua gli ha strappato la piccola dalle mani. Erano in vacanza qui da una decina di giorni”.

Un centinaio di persone, tra vigili del fuoco, soccorritori e altri, stanno ancora cercando la nonna e il piccolo di 5 mesi che risultano ancora dispersi. La famiglia tedesca ora si trova in una struttura ricettiva nelle vicinanze di dove è avvenuta la tragedia. Attendono novità dalle ricerche.