Dove è La Gabella, la località della Valdicecina travolta dalla furia dello Sterza

La Gabella (Pisa), 24 settembre 2024 – Dove è La Gabella, la località della Valdicecina dalla quale sono scomparsi i due turisti tedeschi travolti dalla furia dell’alluvione? Non tutti, nemmeno tra chi vive da sempre in Toscana, sono in grado di posizionare con esattezza sulla carta geografica queste cittadine. Incastonate in luoghi meravigliosi, queste frazioni di Comuni più importanti e conosciuti spesso corrispondono a pochi gruppi di case isolate.

Tanto per cominciare siamo in provincia di Pisa, e non di Livorno come qualcuno potrebbe pensare. La Gabella, frazione del Comune di Montecatini Valdicecina, si trova lungo la strada Provinciale dei Quattro Comuni che collega Canneto a Casino di Terra. E’ una zona molto ricca di agriturismi e strutture ricettive perché offre un connubio perfetto tra una vacanza immersi nella campagna toscana e il mare, che dista soltanto pochi chilometri. Siamo come detto in provincia di Pisa, ma la costa livornese è davvero a due passi.

La strada de La Gabella, la zona dove l’alluvione ha travolto l’abitazione nella quale alloggiava la famiglia di turisti tedeschi, è ai piedi delle colline che si affacciano sul mare di Donoratico e San Vincenzo, il luogo in cui nella giornata di ieri, 23 settembre, sono caduti oltre 200mm di pioggia in sei ore.

Sul versante occidentale ci sono Bolgheri e Castagneto (provincia di Livorno), dove inondazioni e allagamenti hanno causato danni e disagi anche all’interno dei celebri vigneti dove si produce il Sassicaia, mentre su quello orientale (che è provincia di Pisa) ci sono le località di Canneto e, appunto, La Gabella. In questo sottile lembo di terra sconosciuto ai più si è riversato un nubifragio mai visto da quelle parti. Nello spazio di pochi chilometri, le piogge hanno travolto tutto quello che hanno incontrato sulla propria strada. Anche una nonna e il suo nipotino di pochi mesi.