Alluvione in Toscana, i pregiati vigneti di Bolgheri devastati dalle piogge

Bolgheri (Livorno), 24 settembre 2024 – Tra le ripercussioni che il violento nubifragio di ieri ha avuto ci sono anche numerosi danni ai pregiati vigneti di Bolgheri. Fin da stamani, 24 settembre, sono in corso sopralluoghi da parte dei viticoltori nelle aree dove si producono alcuni dei vini più famosi del mondo.

I vigneti di Bolgheri devastati dalle piogge

I canali esondati hanno invaso i campi coltivati e i terreni. Così in una nota Coldiretti Livorno che commenta: "La quantità di acqua scesa in brevissimo tempo è stata tale da mandare in tilt il sistema del reticolo idrico minore provocandone il collasso. La furia dell'acqua mista al fango ha divelto anche alcune vigne. Tra gli areali più colpiti ci sono proprio quelli dell'areale della Doc tra la Bolgherese e la via Aurelia nel Comune di Castagneto Carducci".

Coldiretti, si precisa, sta effettuando una prima ricognizione dei danni insieme alle imprese agricole. L'associazione evidenzia che "nel solo mese di settembre sono 28 i nubifragi che si sono abbattuti sulla Toscana secondo l'European Severe Weather Database aggravando una situazione già molto fragile in una regione dove nove comuni su dieci si trovano in zone a rischio idrogeologico”