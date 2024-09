Crolla un ponte travolto dalla furia dell’acqua: dramma maltempo in Valdicecina, i danni

Guardistallo (Pisa), 24 settembre 2024 – E’ stato il torrente Sterza, in piena, gonfiato all’inverosimile per la pioggia caduta in maniera violenta, ad abbattere un ponte nel territorio comunale di Guardistallo. Dramma maltempo in Valdicecina a causa della pioggia di quantità epocale che è caduta. Un evento che si ripete solo ogni cinquanta – sessant’anni e che nella giornata di lunedì 23 settembre ha colpito in maniera molto dura.

Il ponte crollato nel territorio comunale di Guardistallo. E' stato distrutto dalla furia delle acque (Local Team)

L’acqua ha spazzato via tutto. E dunque è chiusa adesso la provinciale del Poggetto. Una situazione che durante la notte tra lunedì e martedì è stata seguita con attenzione dalla protezione civile. La piena dello Sterza non avrebbe provocato ulteriori danni. Ma la chiusura della provinciale rappresenta un problema per la circolazione.

Il crollo del ponte sul torrente Sterza è avvenuto nella serata di lunedì. E ha portato distruzione, oltre a due dispersi. Nel comune di Montecatini Val di Cecina una nonna e un nipotino risultano attualmente dispersi e si sarebbero trovati in zona nel momento in cui il torrente era nella sua massima portata. Le ricerche sono in corso.

Quella tra le province di Livorno e Pisa è stata un’ondata di maltempo drammatica, che ha portato danni e disagi anche nei comuni di San Vincenzo e di Castagneto Carducci, dove alcune persone sono state salvate nelle loro case dove l’acqua aveva invaso tutto. La pioggia è iniziata intorno all’ora di pranzo di lunedì 23 settembre a San Vincenzo. Il temporale ha stazionato in tutta la zona tra le province di Pisa e Livorno fino al tardo pomeriggio. Oltre 200 i millimetri di pioggia.