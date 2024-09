In un giorno la pioggia di un mese: dramma maltempo, a S. Vincenzo e Castagneto danni e paura

San Vincenzo (Livorno), 24 settembre 2024 – Un pomeriggio di paura, con le persone intrappolate in casa o prigioniere delle loro auto. E una notte di soccorsi, quella fra lunedì e martedì. Per danni gravi anche all’agricoltura, particolarmente fiorente nella zona.

Torna il dramma maltempo in Toscana. I comuni di San Vincenzo e Castagneto Carducci sono stati colpiti da un temporale di intensità epocale, che accade ogni cinquanta sessant’anni. Sono oltre duecento i millimetri di pioggia caduti in una manciata di ore.

Tre momenti degli allagamenti che, a causa delle piogge intense, hanno colpito Castagneto Carducci e San Vincenzo

Una quantità di acqua impressionante, che è di solito pari a quella di un mese piovoso. Un temporale che era stato annunciato da un'allerta gialla ma che ha provocato danni ingenti. E si torna a parlare dunque del dramma maltempo, di episodi che si ripropongono con una frequenza altissima in varie zone. Stavolta appunto è toccato alla zona sud della provincia di Livorno.

La notte appena trascorso è stata di superlavoro, con almeno ottanta vigili del fuoco di varie specialità e da vari comandi impegnati per liberare l’acqua dalle case, liberare le strade da alberi e detriti e mettere in sicurezza le zone più difficili.

Le prime avvisaglie all’ora di pranzo a San Vincenzo. Comincia il temporale e la città va in tilt. Con i sottopassi che si allagano e diverse altre strade che diventano fiumi, come la vecchia Aurelia nel tratto fra San Vincenzo e Donoratico. Il temporale insiste per almeno un’ora e scarica un quantitativo di acqua impressionante.

Poi si sposta in direzione dell’interno. Colpendo appunto nel tardo pomeriggio Castagneto Carducci. In entrambi i comuni i danni sono gravi. Nel territorio di Castagneto sono due le provinciali chiuse: la Attaccapane, poi riaperta e la Bolgherese.

In quest’ultima il tratto resta interdetto alle auto per il cedimento di parte di un ponte. Proprio sulla vecchia Aurelia, nel tratto che corre parallelo alla Variante, alcune persone vengono tratte in salvo dagli edifici invasi dall’acqua. In diverse strade di Castagneto i cittadini rimangono imprigionati in casa circondati dall’acqua. “Rimanete dove siete, non uscite, il sistema delle strade è collassato”, dice la sindaca di Castagneto Sandra Scarpellini su Facebook.

Situazione difficile anche nei dintorni di Donoratico, che è frazione della stessa Castagneto. I vigili del fuoco hanno raggiunto con i canotti alcune case invase dall’acqua per mettersi in contatto con gli abitanti e fornire supporto.

Nelle stesse ore, il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci ha svolto un sopralluogo in molte vie della città allagate. Problemi anche sulla Principessa, la strada che conduce a Piombino. Qui è stato evacuato un anziano. Ottanta i vigili del fuoco intervenuti tra quelli del comando di Livorno, di Follonica oltre ai sommozzatori di Livorno e Firenze. Non ci sono fortunatamente persone ferite o comunque persone con danni fisici rilevanti.

Intanto, la stessa Castagneto e San Vincenzo chiudono le scuole per la giornata di martedì 24: inevitabile, visto che sarà un'altra giornata difficile di soccorso in cui sarà importante che meno veicoli possibile circolino e che più persone possibile restino a casa. La Toscana fa ancora una volta i conti con piogge eccezionali, che creano di nuovo paura.