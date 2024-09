Maltempo in Toscana, allagamenti e disagi. Tutta la regione è in allerta gialla per pioggia forte

Firenze, 23 settembre 2024 – Allerta gialla in tutta la Toscana per possibili temporali forti, soprattutto sulla costa. L’allerta era in un primo tempo localizzata sulla costa tirrenica ma poi è stata estesa a tutto il territorio regionale. Non mancano gli allagamenti e i problemi. Segui la diretta.

15:20 A San Vincenzo caduti 135 mm in 3 ore Sta ancora piovendo a San Vincenzo, dove nelle ultime tre ore sono caduti 135 mm. Ancora critica la situazione dei sottopassi 14:17 Problemi anche a Portoferraio Disagi e allagamenti dovuti alle forti precipitazioni anche all'Isola d'Elba. A Portoferraio, i volontari della Misericordia hanno provveduto ad aprire tutti i tombini per consentire all'acqua di defluire. Allagamenti anche a Portoferraio (Foto Facebook/Misericordia di Portoferraio) 14:14 Sottopassi allagati a San Vincenzo Problemi a San Vincenzo soprattutto all'interno dei sottopassi. Risultano allagati quello di via Roma e di via della Filarmonica Giuseppe Verdi I sottopassi allagati a San Vincenzo 14:06 Allagamenti a San Vincenzo Problemi a San Vincenzo, dove sono caduti circa 100 mm di pioggia in un'ora. Diverse strade si sono allagate, tra cui la vecchia Aurelia. Disagi anche per i sottopassi: i principali sono rimasti bloccati proprio a causa dell'acqua piovana che ha allagato tutto. I vigili del fuoco sono a lavoro per gli interventi. Leggi l'articolo Il meteo radar mostra la fascia costiera toscana colpida dai temporali 14:04 Gli orari dell'allerta E' allerta gialla fino a mezzanotte in Toscana. L'allerta è estesa all'intera regione. Sono possibili colpi di vento, grandine ma soprattutto temporali anche molto forti. "Possibilità di forti temporali in particolare su costa e Arcipelago - dice il presidente della Regione Eugenio Giani - I fenomeni, anche localmente intensi, saranno più probabili inizialmente sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne".