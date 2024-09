Temporali in Toscana, allerta gialla prolungata ed estesa a tutta la Regione. Le aree a rischio

Firenze, 23 settembre 2024 – Estesa a tutta la Regione e prolungata fino alla mezzanotte di oggi l’allerta gialla in Toscana. Lo ha deciso la sala operativa della Protezione Civile in previsione del maltempo atteso per il tardo pomeriggio del 23 settembre.

La perturbazione in transito sulla Toscana vedrà i rovesci e temporali sparsi estendersi dalle zone costiere, che restano le più a rischio, a quelle più interne e diffondersi a tutta la regione. I temporali potranno essere anche intensi, con possibilità di forti raffiche di vento e grandinate.

La validità dell’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico all'intera regione sarà quindi estesa fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 settembre.