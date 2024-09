Alluvione tra le province di Pisa e Livorno, ora si contano i danni: “Mai visto niente di simile”

07:53

La sindaca di Castagneto: "I danni saranno pesantissimi"

"Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno prestato opera di soccorso", caduti 221 mm di poggia (76 mm in 30 minuti), danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima. Così, sui social, la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la zona della provincia di Livorno, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo.

Pesanti allagamenti nella notte

Il Comune di Castagneto parla di "una furia di acqua e fango" che ha interessato la zona, "abbiamo terminato i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall'acqua. Con la luce del sole, conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo è ciò che più conta". L'amministrazione comunale ricorda che oggi "tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Castagneto sono chiuse in via precauzionale . Inoltre, si consiglia agli studenti del nostro Comune che frequentano le scuole di Cecina, di non mettersi in viaggio, vista la situazione compromessa della viabilità".