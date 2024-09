Toscana, ora scatta una nuova allerta gialla, anche per le zone già colpite dall’alluvione

Firenze, 24 settembre 2024 – E ora scatta una nuova allerta gialla per temporali in Toscana. L’allerta riguarda anche la Val di Cecina e la provincia a sud di Livorno, zone già pesantemente colpite dal maltempo con due persone, una nonna e un nipotino, dispersi dopo essere stati portati via dalla piena di un torrente in Val di Cecina, lo Sterza, che si è gonfiato a dismisura fino a straripare e a travolgere tutto.

L’allerta gialla è doppia, sia per temporali che per rischio idrogeologico. Con la possibilità dunque che ci siano problemi per i corsi d’acqua del reticolo minore. Parte dalla mezzanotte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre e finisce alle 13 del 25 settembre. Per Lunigiana e Versilia l’allerta parte alle 20 del 24 settembre, quindi in anticipo.

Scatta una nuova allerta gialla in Toscana, anche nelle zone già colpite pesantemente dal maltempo

L’allerta gialla riguarda l’intera costa toscana, quindi dalla provincia di Massa Carrara all’estremo lembo del sud della Maremma. Nell’allerta è compreso tutto l’arcipelago con anche l’Isola d’Elba. Oltre alla costa, è in allerta gialla anche una corposa fascia interna dal nord al sud della regione, fascia che comprende la provincia di Siena, la provincia di Pisa e quella di Pistoia. In allerta gialla anche l’intera provincia di Grosseto. Oltre alla costa, anche tutta la zona interna della provincia.