Trasporto merci. Il futuro a Santa Croce con il Gruppo Valiani. Duecento assunzioni

di Gabriele Nuti

Il settore del trasporto di merci pericolose in Italia conta tre aziende e oltre tremila clienti. Una delle tre imprese autorizzate allo spostamento di materiali come esplosivi, gas, radioattivi e altri pericolosi fa parte del Gruppo Valiani di Santa Croce che ha in cantiere un progetto ambizioso che entrerà nella sua fase operativa con un nuovo stabilimento entro i prossimi cinque anni. La notizia più importante è che in questa nuova realtà aziendale dedicata alla trasformazione degli autocarri in mezzi da trasporto di merci pericolose troveranno lavoro circa 200 persone. Una quarantina tra ingegneri, tecnici e impiegati e circa 150-160 giovani ai quali sono dedicati corsi di meccatronica e carrozzeria gestiti dall’agenzia formativa Opusform di Fucecchio.

La novità è stata illustrata ieri mattina da Alessandro Valiani del Gruppo Valiani e Simona Ferrari di Opusform. "La nuova realtà imprenditoriale che abbiamo in cantiere e per la quale stanno già lavorando ingegneri e architetti – ha detto Valiani – sarà dedicata alla trasformazione di veicoli dei più importanti marchi del settore che verranno smontati, rimontati con tutti i componenti necessari ai trasporti pericolosi e collaudati. Una filiera che sarà qui a Santa Croce, vicino all’attuale sede del Gruppo Valiani e che avrà bisogno di maestranze qualificate. Crediamo che siano i giovani da 18 anni in su ad essere i più adatti per questo tipo di attività, perché sono i cosidetti nativi digitali e hanno maggiore dimestichezza con robot, computer e intelligenza artificiale. Il nostro intento è di assumere l’80% di queste persone nel territorio del comprensorio del Cuoio. E’ questa anche l’occasione per informare ragazzi e ragazze e famiglie di questa opportunità, di rivolgersi all’agenzia Opus Form di Fucecchio, fondata dal commercialista Alessio Silvestri che non può essere presente a questa presentazione per un impegno lavorativo, e chiedere informazioni sui corsi".

Corsi che sono due: meccatronica e carrozzeria, con 15 posti ciascuno, e gratuiti grazie al finanziamento della Regione Toscana con il bando "Strategica". "Il corso di meccatronica ha già preso avvio e vede 10 iscritti – spiega Simona Ferrari – Per quello di carrozzeria sono aperte le iscrizioni. Entrambi i corsi sono di 900 euro, per un totale di circa un anno e mezzo di lezioni teoriche e pratiche e stage in azienda. Per iscriversi bisogna essere maggiorenni, disoccupati e, per gli stranieri, conoscere le basi dell’italiano".