Sparisce la sosta a pagamento. Solo parcheggi a disco orario

MONTOPOLIDal primo luglio nell’intero territorio comunale di Montopoli spariranno i parcheggi a pagamento. Le strisce blu verranno sostituite dal disco orario. "Dopo un’attenta analisi svolta insieme alla comandante della polizia locale Susanna Pisanò – spiega la sindaca Linda Vanni – abbiamo valutato come poter accogliere le richieste dei residenti e dei commercianti di Montopoli e frazioni. Con queste importanti modifiche vogliamo intervenire per un ricambio delle auto che favorisce il commercio e una maggiore tranquillità di chi abita nel centro di Montopoli".

Nelle prossime settimane gli agenti e le agenti della polizia locale di Montopoli saranno sul territorio per consentire il rispetto delle nuove disposizioni. In piazza II Giugno, saranno previsti cinque stalli a disco orario di un’ora nei feriali dalle 8 alle 14 (martedì e giovedì dalle 8 alle 17), 14 riservati ai residenti. In piazza della Pieve 4 posti con disco orario dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19. In piazza Capponi cinque posti a disco orario dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19. Così in via Cavour fronte stazione ferroviaria. Infine, in via Matteotti a San Romano e in via Nazionale a Capanne disco orario di un’ora nei feriali dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Tutto questo "per garantire un opportuno ricambio dei veicoli e, di conseguenza, andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali e consentire ai residenti di parcheggiare più facilmente soprattutto durante la pausa pranzo".