Forestieri nei posti auto per residenti. Raffica di multe della municipale

Il copione è sempre il solito, semmai con un po’ di anticipo rispetto alle passate stagioni viste le alte temperature di questo giugno e l’impennata di visitatori nel centro storico. Ma per i residenti non è una bella notizia: durante il weekend appena trascorso sono in tanti ad aver infilato la chiave nella toppa di casa dopo aver girato a vuoto con la macchina anche per 15-20 minuti alla ricerca di un posto. Che, sulla carta, è garantito dagli stalli gialli a loro riservati, ma di fatto questo diritto viene spazzato via dalle centinaia di forestieri che parcheggiano dove capita, incluso nei posti per i residenti. E così i telefoni della polizia municipale non hanno fatto che squillare tutta la sera, con i cittadini che si sono sfogati chiedendo perché tutte quelle auto "selvagge" non vengono portate via con il carroattrezzi. Oppure perché non viene creata una specie di divisione: i parcheggi in centro solo per i residenti, e chi viene da fuori lascia l’auto all’esterno e raggiunge il centro magari con un bus navetta.

L’intervento della polizia municipale, affiancato dagli ausiliari del traffico della "Pietrasanta Sviluppo" nelle aree di sosta a pagamento, non è stato semplice dato che ad oggi il servizio nelle serate di venerdì e sabato è svolto da una sola pattuglia con tre agenti. Bastano due episodi in contemporanea, ad esempio, per tirare la coperta da un parte e lasciare scoperto il resto. Però molti trasgressori sono stati sanzionati. "Un turista ci ha addirittura scritto una lunga lettera per protestare contro la multa – spiega l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – accusando i nostri agenti di essere ’troppo solerti’ e lamentando il fatto di non sapere dove mettere la macchina. Potrei controbattere che l’educazione di chi viene in città non è proprio il massimo visto il modo in cui alcune persone parcheggiano. I controlli ci sono e nel weekend sono state fatte diverse multe. Pietrasanta è ambita perché bella e piena di eventi, ma la presenza di tanta gente comporta questo problema. Ne siamo consapevoli: gli agenti fanno il loro dovere, ma forse non bastano".

In attesa che arrivino i rinforzi stagionali – si parla di quattro agenti in più – il report parziale calcolato al 31 maggio rivela un aumento, rispetto alle previsioni, di circa 300mila euro di introiti dalle multe. Quelle legate a violazioni del codice della strada sono passate da 652mila a 854mila euro, pari a 202mila euro in più, e quelle per gli autovelox da 220mila a 297mila euro, pari a 77mila euro in più.