Gli allievi di Vocal Lab. I cantanti del futuro

Un traguardo raggiunto con impegno e passione, quello degli allievi della scuola di canto viareggina “Vocal Lab“, che si sono aggiudicati la fase finale del concorso nazionale “Rising Voice and dance“ di Maria Totaro, un’iniziativa che ha lo scopo di scoprire giovani emergenti mettendo in palio un contratto discografico e di management con MMLine Production Records.

I cantanti della scuola, suddivisi in categorie, la “Kids“ con Enrico Mottola, Diletta Colombini e Elisabetta Raiti, la categoria “Junior“ con Rosy Accardo, Matilde Gioe, Caterina Marsili e Ambra Saviozzi e quella senior con Samanta Giorgetti, hanno difatti superato le semifinali tenutesi a Treviso, aggiudicandosi le finali che si terranno a luglio a Padova, ripresi da Canale Italia.

"Avere tutti i miei otto allievi iscritti in finale è davvero una grande soddisfazione, segno che abbiamo lavorato bene con passione e determinazione a tutti loro un grande in bocca al lupo", commenta Simone Rossi, vocal coach di Vocal Lab, che, con il suo lavoro e la sua scuola, ha l’obiettivo di prendersi cura della voce degli alunni, insegnare loro a farlo e ad aiutarli a trasformare la loro passione e il loro sogno in una realtà. Dimostrando, come in questo caso, come la stessa passione, l’impegno, la dedizione e la professionalità, possano aiutare a realizzare, per davvero, quei sogni.