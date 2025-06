Lavori di edilizia scolastica. Riqualificazione in vista alle elementari della Pieve

Nuovo intervento di riqualificazione sul patrimonio scolastico. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico e messa in sicurezza edile e impiantistica della scuola primaria don Renzo Gori, alla Pieve. L’investimento complessivo è stato calcolato in un milione e 150mila euro, con l’obiettivo di mettere in sicurezza un edificio risalente ai primi anni Sessanta. Parallelamente agli interventi di tipo strutturale e edile, verranno eseguite operazioni sugli impianti, finalizzate all’efficientamento energetico e, quindi, alla riduzione dei consumi.

Dall’analisi condotta sulla struttura, emerge che, sotto il profilo dei carichi dinamici, le criticità della struttura possono essere riassunte in: assenza di un piano rigido, mancato ammorsamento dei martelli murari, elementi snelli di copertura. L’indice di rischio sismico ha dato valori bassi, dal momento che la struttura non è stata concepita per opporsi ad azioni legate a eventi sismici. Per sopperire alle carenza dal punto di vista statico delle travi di copertura e di quelle sottotetto che sorreggono muri in falso su cui poggia la copertura, si è previsto il rinforzo delle travi con profili metallici collegati tramite tasselli. Si prevede inoltre la demolizione del solaio sottotetto, con la realizzazione di un nuovo solaio in legno. Dal punto di vista sismico, la realizzazione di un nuovo solaio in legno garantisce un comportamento di piano rigido. Per quanto riguarda le pareti snelle di sottotetto, invece, si prevede un rinforzo con intonaco armato e la connessione in sommità ai travetti di copertura tramite piastre metalliche. Questi interventi garantiscono un adeguamento nei confronti dell’azione sismica.

Dal punto di vista strutturale, saranno eseguiti: demolizione del solaio di sottotetto esistente; realizzazione di un nuovo solaio di sottotetto in legno; rinforzo delle travi principali di copertura e travi doppie di sottotetto con profili metallici; ammorsamento delle pareti tramite intonaco armato; rinforzo con intonaco armato e connessione in sommità con piastre metalliche per pareti snelle di sottotetto; realizzazione di una nuova platea di fondazione per la pompa di calore. Sotto il profilo architettonico, sono previsti: sostituzione degli infissi, inserimento di isolante, nuovo controsoffitto fonoassorbente, rifacimento dell’intonaco, tinteggiature e rifacimento della pavimentazione.