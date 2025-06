Spara dalla finestra, denunciato. Mini: "Comportamento inaccettabile"

di Gabriele Nuti

L’uomo che l’altra sera a Villa Campanile ha sparato ai due giovani che stavano cercando il cane scappato da casa, è stato denunciato alla Procura della repubblica dai carabinieri. Altra denuncia verrà presentata da Leonardo Benedetti e dalla sua famiglia tramite il proprio legale. Leonardo martedì sera era insieme a cinque amici che aveva coinvolto per andare a cercare il cucciolo di pastore cecoslovacco che ha preso da poco insieme alla fidanzata con la quale presto andrà a vivere nella casa che stanno sistemando in via Dori a Villa Campanile. Il gruppetto si era appena diviso per cercare di coprire più zone e Leonardo era insieme a Mohamed quando i due si sono avvicinati a una casa. In testa avevano grosse torce. Dalla finestra l’anziano proprietario ha sparato un colpo con la doppietta da caccia calibro 12. I pallini sono passati a dieci centimetri dalla testa del giovane – figlio di Simone Benedetti, presidente della Pro Loco di Villa e consigliere comunale di opposizione a Castelfranco – che è rimasto sotto choc.

Ieri mattina il sindaco Fabio Mini ha telefonato a Benedetti per sincerarsi delle condizione di salute del figlio "che speriamo quanto prima si rimetta e torni alla sua vita". "Non possiamo e non dobbiamo accettare queste situazioni – dice Mini – Ogni volta che i cittadini ricorrono alle armi in modo incontrollato, anche per una presunta autodifesa, c’è sempre il rischio di commettere errori gravissimi e dalle conseguenze potenzialmente tragiche. Ripeto non è accettabile quello che è accaduto. Questa situazione evidenzia una condizione di tensione e preoccupazione nelle nostre frazioni. Una situazione a cui lo Stato dovrebbe rispondere aumentando la presenza delle forze dell’ordine. I nostri carabinieri fanno ben oltre il loro dovere, ma hanno bisogno di più uomini. Lo Stato deve farsi sentire e vedere".

"Il gruppo consiliare di minoranza Castelfranco Unita – si legge in una nota – esprime la propria profonda indignazione e condanna per il grave e inaccettabile episodio. Sebbene fortunatamente illeso fisicamente, Leonardo ha subito un intenso e tremendo trauma emotivo e psicologico. Vogliamo esprimere la più sentita solidarietà e vicinanza a lui, alla famiglia Benedetti e ai suoi amici, augurando una completa ripresa. Ringraziamo i carabinieri per il pronto intervento e condanniamo con fermezza ogni tentativo di giustizia fai da te. Siamo certi che la verità emergerà e che i responsabili saranno chiamati a rispondere delle loro azioni".