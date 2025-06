Soldi a chi ristruttura le abitazioni. Peccioli strizza l’occhio ai visitatori

PECCIOLIArriva un bando il cui obiettivo è quello di sostenere la crescita abitativa e dare sostenibilità allo sviluppo turistico. Un bando, per chi decide di ristrutturare un’abitazione a Peccioli mettendola a disposizione per affitti a medio e lungo termine, approvato con una determina del 4 giugno scorso, che ora entra nella fase operativa. L’importo del contributo comunale è calcolato in relazione alle agevolazioni fiscali statali, a fondo perduto e nella misura del 36%, pari dunque alla detrazione statale per le ristrutturazioni che non riguardano la prima casa, a cui quella comunale andrà a sommarsi. Anche in presenza di eventuali modifiche da parte delle future leggi finanziarie, la percentuale resterà invariata ai fini del contributo comunale. L’ammissione a contributo prevede il requisito di contratti di affitto, per i 15 anni successivi alla ristrutturazione, che includano tutte le varie formule a norma di legge a medio e lungo termine. Sarà tenuto conto anche, tra chi avrà ottenuto il contributo, della necessità dei proprietari di vendere l’immobile, con il beneficio ottenuto che sarà opportunamente riparametrato. Questo punto, così come il resto del bando, vedrà procedere alla stesura degli atti regolamentari per specificarne meglio le procedure e attivare per chi lo vorrà questa opportunità. Lo sviluppo turistico a Peccioli mostra una crescita costante. Questa economia che mette i turisti al centro viene sostenuta e incentivata e gli affitti brevi permettono anche ai privati cittadini in possesso di una seconda abitazione di beneficiare di questo trend sempre in crescita. Questi due elementi, lo sviluppo turistico e la possibilità di vivere a Peccioli, devono procedere di pari passo. E per coniugarli l’amministrazione comunale ha pensato a un bando rivolto ai proprietari di seconde case intenzionati a ristrutturare i propri immobili.Il contributo è calcolato in relazione alle agevolazioni fiscali statali che permettono di detrarre l’Irpef, una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali.