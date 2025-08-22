La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca"Ora sospendiamo Israele dalle competizioni sportive"
22 ago 2025
CARLO BARONI
Cronaca
E’ Filo Rosso San Miniato a rilanciare la presa di posizione netta: "I valori di umanità, che sostengono quelli dello sport, ci impongono di contrastare azioni di sopraffazione dalle conseguenze terribili". Queste le parole del nostro Renzo Ulivieri che accompagnano la richiesta fatta dall’Assoallenatori alla Figc di chiedere a Fifa e Uefa la sospensione di Israele dalle competizioni. Dopo un primo passaggio all’interno del consiglio di presidenza, convocato dal mister di San Miniato, il consiglio direttivo nazionale ha deliberato unanimemente di inviare una lettera-appello al Presidente della Figc, Gravina e a tutte le componenti federali, perché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese. Da Ulivieri anche una risposta a Salvini contrario all’appello dell’Assoallenatori. "Avevamo detto che non era una questione politica, ma la politica ci è voluta entrare - ha precisato -. Per noi è una questione umana che riguarda la nostra umanità, quella degli allenatori di calcio. Destra e sinistra non c’entrano nulla". Ulivieri poi porta l’esempio del sindaco di San Giuliano Terme. "La mamma di quella ragazza palestinese morta a Pisa ha chiesto di poterla seppellire qui con rito musulmano e il sindaco di San Giuliano glielo ha concesso, lasciandole uno spazio importante che non cambierà mai. Credo siano grandi gesti, questi".

© Riproduzione riservata