Festa di Lorenzana. Bollicine di magia fra arte e concerti

Il prossimo 25 agosto il centro storico di Lorenzana si accende di colori, suoni e profumi per una serata all’insegna del divertimento e della bellezza intrisa in ogni angolo del territorio. Un robusto calendario per vivere un evento dedicato a ogni target di età, che farà vibrare le corde del paese e che farà sognare cittadini e visitatori. Il programma: dalle 18 alle 23:30, Lorenzana si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere famiglie, giovani e visitatori con un ricco programma di manifestazioni. In piazza Pellegrini, dalle 18, ci sarà spazio ai giochi in legno per grandi e piccini. Alle 22 e 23:30, due imperdibili concerti del maestro violoncellista Milos Seyda, per vivere emozioni intense tra le note di uno strumento senza tempo. In via Gramsci, ecco arrivare un live painting e arte dal vivo a partire dalle 18. Un’occasione unica per gustare un aperitivo sulle balle di fieno, immersi nella natura e nei panorami mozzafiato di Lorenzana, accompagnati dalle delizie enogastronomiche locali. In largo dei Caduti, dalle 18, si spalanca la meraviglia con il laboratorio di bolle di sapone, poi musica con dj set e, alle 21:30, arriverà il momento più atteso: le grandi gesta delle bolle di sapone, uno spettacolo magico e coinvolgente per tutta la famiglia, con il Mastro Bolla.

"Siamo felici di poter tornare ad animare Lorenzana con un evento così ricco e partecipato – dichiarano Fabio Saccomani, direttore artistico di Sviluppo Eventi, e Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina – Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale, al sindaco David Bacci, all’assessore al commercio Simona Sopranzi e alla consigliera Claudia Della Santa, con delega alle fiere, per il loro sostegno e il patrocinio a questa importante iniziativa. Vi aspettiamo a Lorenzana per vivere insieme una serata di festa, emozione e comunità".