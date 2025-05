"Siamo oscurati da quei teloni". Negoziante si rivolge a un legale

"Un danno enorme", dice Loriano Lazzereschi che attacca l’iniziativa del Ccn di San Miniato di "coprire" con teloni pubblicitari il cantiere che opera per il rifacimento di via Conti e piaza del popolo, nel cuore del centro storico della città". Un’iniziativa sotto la lente da settimane: i teloni furono messi, sotto il fuoco della prime polemiche, e poi tolti dopo qualche ora. Sono riapparsi però nei giorni scorsi, con qualche modifica: alcune finestrelle che consentono, guardandovi dentro, di vedere i lavori e anche quali negozi ci sono dall’altra parte.

"Ma non è cambiato niente, di fatto – aggiunge Lezzereschi che ha dato incarico di tutelare i propri interessi all’avvocato Simona Volpi –. La vista è coperta, i turisti non ci trovano, l’operazione è stata condotta senza il consenso di tutti i negozi che insistono su questa strada. Uno, appunto, è il mio". E poi aggiunge: "Siamo davanti ad un cantiere già molto impattante, per la durata e per le il contesto in cui opera – dice –. I disagi per i clienti, i cittadini, i commercianti sono già molti, anche per i camminamenti stretti e davvero poco agevoli, specie per gli anziani. Coprirci del tutto significa tirarci la zappa sui piedi. E per di più coprirsi con delle pubblicità, e non con qualche bella immagine della città che poteva rappresentare ai turisti la bellezza di San Miniato quando è libera dai lavori pubblici".

Diverso è il punto di vista del Ccn guidato da Giovanni Settesoldi: "Abbiamo pensato che durante i lavori fosse necessario dare un decoro migliore che non la vista di un cantiere, delle fognature e del disordine dovuto al lavori, sopratutto per quelle persone che in questo periodo e fino alla fine del cantiere visiteranno il centro storico di San Miniato".

