"Segnaletica orizzontale rifatta in venti strade. Aumentata la sicurezza"

SANTA CROCESegnaletica stradale rifatta in una ventina di vie di Santa Croce. Ridisegnati strisce pedonali, stop e le linee di bordo strada tra via Morante, via di Pelle e via Allend, vie Corridoni, Ripa, Francesca sud, Copernico, Mainardi, di Pelle, Turati, Pozzi, Francesca nord, della Confina. Altri interventi di questo genere nelle vie Europa, Cimarosa, Pirandello, Calvino, Sozzi, del Trebbio, Marchesi, Morante e del Castellare. "Si tratta di lavori eseguiti con un piccolo investimento di alcune migliaia di euro – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – Sono interventi che in gran parte si sono resi necessari per cercare di aumentare la sicurezza stradale attraverso una segnaletica orizzontale ben visibile, soprattutto agli automobilisti, in particolare mi riferisco alle strisce pedonali. Molti cittadini ultimamente mi contattano o contattano il Comune per chiedere interventi sulle strade che frequentano di più o perché vi abitano o perché le percorrono tutti giorni. In merito a queste segnalazioni vorrei dire che non ci sono discriminazioni, ma molte strade, vista anche la situazione che abbiamo ereditato, hanno bisogno di manutenzione e piano piano arriveremo a mettere mano a tutte le criticità segnalate".