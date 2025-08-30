Sandro Sodini nuovo dirigente del "Banti"

SANTA CROCECompletato anche nella zona del Cuoio l’organigramma dei dirigenti per l’anno scolastico che prenderà il via il 15 settembre. A dirigere l’istituto comprensivo Cristiano Banti di Santa Croce, come si legge nelle nomine pubblicate dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana, sarà il professor Sandro Sodini (nella foto) che, quindi, avrà la responsabilità sulla sua sede – l’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco – e in reggenza su quella di Santa Croce. Sodini prende il posto della professoressa Laura Cascianini. In totale i due istituti comprensivi di Santa Croce e Castelfranco – simili per composizione e conformazione – contano poco meno di 3.000 alunni e studenti dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado. Rimangono al loro posto i dirigenti scolastici del Sacchetti di San Miniato (Andrea Fubini) del Buonarroti di Ponte a Egola (Graziella Costanzo) e del Galilei di Montopoli (Alessandra Lupetti).

In provincia di Pisa, secondo le ultime nomine e disposizioni dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana resta da nominare il dirigente reggente dell’Istituto comprensivo Pacinotti di Pontedera dopo che il professor Paolo Gori, trasferito al Pacinotti dal Cpia1 di Pisa, è stato nuovamente nominato del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti del capoluogo provinciale. Reggente dell’Istituto comprensivo di Volterra, invece, è stata nominata la preside Federica Casprini che dal 2021, nella città etrusca, è alla guida l’istituto tecnico Niccolini.