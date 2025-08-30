Bientinese chiusa per lavori ai ponti. Scatta divieto di transito ai camion in alcune strade delle frazioni

CASTELFRANCOLa chiusura, dal primo settembre al 30 novembre, della provinciale Bientinese fa scattare una serie di provvedimenti anche nel comune di Castelfranco, in particolare nella zona delle frazioni. Il più importante riguarda l’interdizione ai mezzi pesanti di via Ponticelli tra Galleno e Orentano. Il provvedimento è stato assunto dalla polizia municipale di Castelfranco "per evitare il transito dei camion nel periodo di chiusura della Bientinese, utilizzata per raggiungere la frazione di Orentano".

"La nuova viabilità provvisoria, prevede di collegare Altopascio con i territori del Valdarno transitando dalla strada Romana Lucchese fino a Ponte a Cappiano per poi immettersi sulla Francesca Bis – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – Per evitare che si possano creare situazioni di disagio e di pericolo per i mezzi pesanti, il comando della polizia locale di Castelfranco ha disposto la chiusura ai soli veicoli maggiori di 3,5 tonnellate di via di Ponticelli, via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 4 di Orentano, tratto urbano noto come via Lotti, e l’intersezione con via Tullio Cristiani. Il divieto di transito scatta l’1 settembre e rimarrà in vigore fino al 30 novembre. Questi divieti non riguarderanno i veicoli addetti al carico e scarico di merci per rifornire le attività che ricadono all’interno dell’area interessata da questo provvedimento".

"Una decisione che si è resa necessario per evitare che chi deve dirigersi verso Orentano, Bientina o Galleno con un mezzo pesante possa utilizzare via Ponticelli che per le sue caratteristiche, non può sopportare il transito di mezzi pesanti".