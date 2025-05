Riqualificazione di Montefoscoli: "Il grande progetto può partire"

"Era uno degli obiettivi della nostra campagna elettorale, riqualificare il più penalizzato dei nostri borghi, uno dei più vivi per associazioni e turismo". Sono le parole della sindaca di Palaia Marica Guerrini che esulta per i fondi dalla Regione che consentiranno una nuova valorizzazione di Montefoscoli che "potrà, finalmente vedere avviati i lavori per la riqualificazione funzionale di via Vaccà, compresi i sotto servizi".

"Un progetto ambizioso suddiviso in due lotti, pronto da tempo ma non realizzabile con le sole risorse del Comune – aggiunge il primo cittadino –. L’amministrazione comunale ha presentato una prima bozza al presidente Giani che si è interessato, e poi a tutto il consiglio regionale che con la seconda variazione di bilancio dell’anno ne ha approvato il finanziamento per il primo lotto". Arriverà un milione di euro "che ci consente di approntare il progetto esecutivo e di iniziare a pianificare la realizzazione – conclude la sindaca –. Grazie alla Regione per aver creduto ancora una volta alla valorizzazione dei piccoli borghi, punti vitali e strategici per il nostro territorio".

Montefoscoli ha radici antiche e importanti. Un tempo fu un antico e potente castello donato dalla contessa Matilde alla famiglia pisana dei Griffi nel 1102. Dopo esser passato sotto il dominio di Pisa e Firenze, nel Settecento fu acquistato dal casato dei Vaccà Berlinghieri per farne la sede della loro fattoria di campagna. La famiglia dei Vaccà Berlinghieri ha segnato profondamente la storia del borgo, costruendo sia la casa, sia il Tempio di Minerva Medica – di grande attrazione turistica – , in un bosco in località Torricchio.