Nonna e nipote trascinati via dall’acqua: quarto giorno di ricerche, ansia e dolore dei familiari

Montecatini Val di Cecina, 27 settembre 2024 – Sono ancora senza esito le ricerche della nonna e del bambino tedeschi dispersi dalla notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre, quando una tremenda alluvione ha spazzato via la zona de La Gabella, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina.

Il torrente Sterza, da piccolo corso d’acqua si è trasformato in un fiume in piena travolgendo tutto. E portando via la nonna e il nipotino di pochi mesi mentre, insieme al resto della famiglia, cercavano di mettersi in salvo dalla furia delle acque.

Quattro giorni di ricerca da parte dei vigili del fuoco, arrivati da tutti i comandi della Toscana e delle forze del volontariato. Ma dei due ancora non c’è traccia, tra il dolore e l’ansia dei familiari. La famiglia era arrivata dalla Germania per un periodo di vacanza in Toscana.

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche delle due persone, nonna e nipote, scomparsi durante l'alluvione

Relax e passeggiate in luoghi incontaminati. Poi il dramma e l’alluvione, provocato da un temporale autorigenerante che ha stazionato tra le province di Livorno e Pisa, portando danni anche a San Vincenzo e Castagneto Carducci, sul versante appunto labronico.

“Il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le ricerche – si legge in una nota – è formato da 35 operativi alcuni di essi compongono squadre ordinarie e altri si suddividono in esperti in topografia e rilievi, soccorritori acquatici i quali stanno perlustrando il greto del fiume, Nucleo Sommozzatori, piloti di drone e cinofili. Esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra stanno invece effettuando un lavoro di sbancamento dei detriti nell'area intorno alla casa nella quale soggiornava la famiglia colpita dalla disgrazia. Intervenuto anche il Nucleo Elicotteri con il velivolo Drago”.

Circa dieci gli ettari di territorio che sono stati battuti. Hanno partecipato volontari di varie associazioni, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina e del Comune interessato dall'evento.