Quei libri apparsi nei film.... Ecco uno scaffale tutto per loro

PONTEDERAQuanti libri si vedono nei film? A Pontedera due ragazzi appassionati di cinema li hanno raccolti tutti, o quasi. Da giovedì scorso, alla libreria Roma di Pontedera sarà possibile trovare, in un angolo dedicato, una selezione di libri che compaiono in molti film della storia del cinema. Accanto a ogni libro è stato inserito il frame della scena del film in cui il libro appare.Un lavoro originale e inedito, portato avanti da due amici, Marco Cicconi e Leonardo Montagnani. Il progetto si chiama Read Road Movie. "Si tratta di una sezione che è assente solitamente nelle librerie – hanno detto Marco e Leonardo - e può generare curiosità tra chi ama il cinema, chi ama la letteratura e chi ama entrambe le cose. Il progetto non finisce giovedì, abbiamo delle idee. Dipenderà anche da quanta curiosità susciteremo".C’è di più: nell’angolo della libreria è presente un vecchio registratore di audiocassette con tante colonne sonore famose. Vero amarcord. "Avete mai notato – continuano - che in numerosi film i personaggi leggono dei libri? Vi siete mai chiesti per esempio, che cosa leggeva ogni sera Hirayama, il protagonista di Perfect Days di Wim Wenders? Vi ricordate la storica divisione dei libri tra Woody Allen e Diane Keaton in Io e Annie? E perché il regista ha inserito proprio quel libro nel film? È una scelta casuale o c’è una ragione? Vorreste leggere le stesse pagine che sfogliavano nei film i vostri attori preferiti, immedesimandovi in loro? Con il Read Road Movie si può".