Ponsacco pronta al tuffo, il progetto: “Una piscina ai Poggini riqualificando tutta l’area”

Ponsacco (Pisa), 27 novembre 2024 – “La faremo ai Poggini. Stiamo lavorando al progetto” spiega il sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini. Il vicesindaco Giuseppe Ruggiero aggiunge laconico: “L’orientamento è stabilito. E’ una delle priorità del mandato”. Di che parliamo? Di una nuova piscina a Ponsacco. Un sogno, che appare sempre più reale, cullato da tempo. Era il maggio 2016 quando la sindaca Francesca Brogi dichiarò alla Nazione di voler costruire una piscina nella terra del mobile: “Abbiamo già avviato dei contatti. E’ un’idea ma già piuttosto concreta”.

Il paese dell’orso adesso sembra pronto davvero al tuffo. Il Comune sta lavorando – con la collaborazione dei privati – alla realizzazione di una piscina nella zona dei Poggini. L’assessore ai lavori pubblici, Leonardo Mattonai conferma e precisa: “Stiamo studiando la fattibilità del percorso. L’ambiziosa costruzione di una piscina fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera cittadella sportiva. L’area dei Poggini ha bisogno di parcheggi e infrastrutture adeguate. E’ proprio in questo contesto che si instaura il progetto della piscina”.

L’idea per finanziare il progetto porta un nome inglese un po’ ostico da addomesticare: “project financing”. Sostanzialmente l’Amministrazione sarebbe disposta a mettere a disposizione, attraverso un bando, il suolo pubblico mentre il costo della realizzazione della struttura vera e propria ricadrebbe (in parte o totalmente, questo non è ancora chiaro) sui privati. La convenzione finale dovrebbe poi prevedere un ritorno della “vasca” al Comune nell’arco di un tempo piuttosto lungo: presumibilmente fra i 40 e i 50 anni. Insomma, pane al pane vino al vino, il Comune ci metterebbe il terreno. I privati i soldi. Ecco come potrebbe nascere la piscina di Ponsacco.

La stessa strada percorsa otto anni fa dalla prima giunta Brogi che poi si fermò – senza entrare troppo nei dettagli – perché l’imprenditore privato che si era fatto avanti ebbe un grave problema di salute. Così il progetto naufragò. Otto anni dopo Ponsacco ci riprova sognando un trampolino e una vasca di 25 metri per quindici.