Il rilancio del commercio: "Riportare i servizi essenziali nel cuore di Ponsacco"

PONSACCO

Il ritorno del mercato in piazza della Repubblica, una piscina e la riqualificazione del centro sono i progetti del sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini che piacciono a Confcommercio, qualche dubbio invece sulla riapertura di corso Matteotti alle macchine. L’associazione di categoria commenta la recente intervista che il sindaco ha rilasciato alla Nazione. "Riportare i servizi essenziali, come appunto il mercato nel cuore di Ponsacco, – risponde il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – è fondamentale non solo per gli operatori ambulanti, ma per l’intero tessuto commerciale, e contestualmente al ripristino delle postazioni auspichiamo che vengano ultimati i servizi per gli ambulanti alimentari, come l’attesa installazione delle colonnine elettriche in via Don Minzoni. Ci fa piacere che il progetto di riqualificazione generale del centro comprenda anche i marciapiedi di piazza D’Appiano, oltre al potenziamento del parco urbano. La realizzazione di una piscina comunale, poi, aumenterebbe senz’altro l’attrattività del territorio. Siamo fiduciosi sulla risoluzione della questione del palazzo rosa di via Rospicciano, mentre sull’apertura al traffico di Corso Matteotti occorre necessariamente un confronto costruttivo con i commercianti e le attività interessate". Un’idea, quest’ultima, nata nel corso della campagna elettorale. "Ringraziamo il sindaco Gasperini e l’assessore De Santi per aver accolto le nostre richieste – afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli – siamo convinti che dialogo e collaborazione siano elementi imprescindibili non soltanto per risolvere criticità, ma anche per individuare opportunità".