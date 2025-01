Da Amici alla Valdera, Petit e Marisol in vacanza a Lajatico dopo lo show di Capodanno

Lajatico, 6 gennaio 2025 – Il concerto per San Silvestro sul Piazzone e poi un breve soggiorno tra le incantevoli colline dell’alta Valdera. Petit e Marisol, la coppia di artisti-fidanzati (il loro amore è scoppiato nella casetta di Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione del talent) insieme a una comitiva di ragazzi ha trascorso due giorni (e due notti) di relax in un agriturismo di Lajatico, Casa d’Era. La comitiva, attraverso il management del giovane rapper romano di nascita con mamma francese e papà napoletano, ha prenotato due notti nella casa-vacanze e dopo l’esibizione del 31 dicembre si è concessa due giorni di relax post concerto. Insomma la musica e la frenesia della festa sul palco di Pontedera, per la festa organizzata da Radio Stop con il supporto del Comune, per salutare il 2024 e poi per Petit, la sua fidanzata egli amici la pace e il relax della Toscana più bella per l’ingresso nell’anno nuovo.

“Sono stati educatissimi e molto disponibili - ha raccontato il titolare della struttura ricettiva, Luca Botrini - e ci hanno riconsegnato gli alloggi in condizioni praticamente perfette. Si sono concessi per fare qualche foto e hanno trascorso da noi l’intera giornata di Capodanno in assoluto relax. Erano un gruppo: complessivamente 20 ragazzi che si sono comportati come meglio non si poteva. Ci hanno scelti dopo averci trovato su Booking e sono arrivati in struttura nella notte di San Silvestro dopo il concerto a Pontedera“. Dopo avere trascorso la notte, i due artisti e i loro amici si sono trattenuti anche per tutto il giorno di Capodanno a Casa d’Era e hanno chiesto al proprietario dove poter cenare la prima sera del 2025 e così Botrini ha prenotato per loro al ristorante Oro de La Rosa di Terricciola, dove hanno trascorso un paio d’ore prima di fare ritorno nella fiabesca cornice della colline dell’alta Valdera. Anche il giorno seguente hanno trascorso nel country club una giornata in relax prima di ripartire e tornare a casa.

“Ci ha fatto molto piacere la loro visita – ha concluso Botrini – e il loro atteggiamento semplice da bravi ragazzi e senza alcun eccesso. Hanno accettato senza alcun problema di farsi fotografare con noi e i nostri figli e spero che anche per loro sia stata un’ottima vacanza, per quanto breve, e che possano conservare un bel ricordo del nostro territorio e dell’accoglienza che sa offrire in qualunque periodo dell’anno”.

Gab. Mas.